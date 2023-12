Intervenuto a Mediaset dopo il sorteggio, Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter ha parlato della sfida contro l’Atletico Madrid ma anche di mercato.

“Conosciamo bene il Cholo Simeone, è un mio amico, un ex dell’Inter e sappiamo come si preparano queste gare. Sarà una sfida difficile e bella”. Sappiamo che le sue squadre non mollano fino alla fine”.

Qual è il segreto di questo avvio di stagione? “Siamo un gruppo consapevole delle nostre forze, e allo stesso tempo molto umile. La dimostrazione è la partita di ieri contro la Lazio, che non abbiamo iniziato bene ma che siamo riusciti comunque a portare a casa. Sono segnali che fanno crescere la squadre e fanno ben sperare per il futuro”.

Rimpianti per il mancato primo posto? “La Real Sociedad è arrivata meritatamente agli ottavi di Champions, noi ci abbiamo provato. Ora sappiamo chi dobbiamo affrontare e la prepareremo al meglio al meglio. Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario tirando il meglio fuori da ogni giocatore”.

Sanchez e Arnautovic out, l’Inter prenderà un altro attaccante? “In questo momento l’unico caso che abbiamo è quello di Cuadrado che ha deciso di operarsi, e stiamo valutando un’opportunità dal mercato per rimpiazzarlo”.