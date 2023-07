Zanetti sicuro: “Lautaro sarà il nuovo capitano. Cerchiamo calciatori di personalità”

“Oggi Lauti per noi è un punto di riferimento importante. E’ molto difficile che vada via, molto probabilmente sarà il nuovo capitano”. Intervistato da ESPN, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri, ma non solo visto che è tornato sulla Coppa del Mondo vinta dall’Argentina.

Javier Zanetti: “Lautaro ha trovato il giusto equilibrio all’Inter”

“Qatar? Ho parlato con lui, abbiamo un ottimo rapporto – ha aggiunto Pupi -. Ho avuto la fortuna di vedere l’intera Coppa del Mondo e ho visto che quando è finito in panchina e Julián Álvarez ha segnato il gol è stato il primo ad abbracciarlo. Sono ragazzi positivi, che mettono da parte l’interesse personale, perché l’obiettivo era diventare campioni del mondo. E il ragazzo lo ha dimostrato. Con l’Olanda doveva calciare un rigore decisivo, quindi gli ho detto che è stato comunque importante, perché è la verità, è stato importante. E quando è tornato, era barbaro”.

Su Lautaro Martinez: “Quando abbiamo comprato Lautaro non abbiamo guardato all’immediato futuro, ma alla prospettiva di quattro o cinque anni, ed è successo di tutto essendo così giovane, All’inizio ti prende l’entusiasmo, ma succede di avere alti e bassi. E a un certo punto trovi un equilibrio, così è stata la carriera di Lautaro. L’Inter cerca giocatori con molta personalità, soprattutto nei momenti difficili, e generosità. I calciatori argentini piacciono per questo, perché ci adattiamo a qualsiasi tipo di circostanza”.