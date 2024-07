Zaniolo all’Atalanta, è fatta | Domani le visite mediche

Il talento classe 1999 torna in Italia

Altro acquisto in arrivo per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il club di Percassi ha deciso di regalare all’allenatore bergamasco Nicolò Zaniolo, che torna in Italia dopo l’esperienza alla Roma. Galatasaray e Atalanta hanno raggiunto l’intesa sulla base di un prestito con obbligo sulla base di 19 milioni di euro più determinati bonus.

Atalanta, ecco Zaniolo

Il calciatore, secondo quanto riportato da TMW, dovrebbe effettuare le visite mediche tra tarda mattinata e primo pomeriggio, anche se adesso non ci sono più dubbi visto che l’esterno potrà contare ora su due maestri come Spalletti e Gasperini.