La rosa delle Zebre Rugby si rinforza con Charles Alaimalo, giovane e promettente seconda/terza linea che nelle ultime due stagioni si è distinto nel campionato interprovinciale neozelandese Mitre 10 Cup con la maglia dei Southland Stags, giocando 20 partite e segnando una meta.

Il neozelandese arriva per sopperire alle assenze dei flanker infortunati Bianchi e Licata, ha firmato fino al 30 giugno 2021 con possibilità di rinnovo.



La carriera di Alaimalo

Alaimalo si avvicina al rugby a 5 anni, seguendo le orme di suo fratello Solomon (estremo/ala degli Highlanders – una delle cinque franchigie neozelandesi che partecipano al massimo torneo dell’emisfero australe Super Rugby).

Già ai tempi del college dimostra le sue precoci qualità e colleziona importanti successi nei campionati scolastici.

Nel 2016 gioca per una breve parentesi nella variante del rugby a 13 a Melbourne in Australia. Nel 2017 viene scelto per rappresentare la selezione scolastica della Nuova Zelanda, scendendo in campo contro i pari età di Australia e Fiji.

Sempre nel 2017 il giovane kiwi di sangue samoano ha militato nel campionato di massima divisione del Waikato, vestendo la casacca biancoverde degli Hamilton Marist. Nel 2018 si trasferisce nell’isola sud, nella regione del Southland, dove fa il suo ingresso nelle file del Woodlands Rugby Club prima di compiere il salto di categoria ed esordire nel 2019 con i Southland Stags in Mitre 10 Cup.



Le dichiarazioni e la scheda di Charles Alaimalo

Le prime dichiarazioni di Charles Alaimalo: “Non vedo l’ora di cominciare la mia avventura con le Zebre e di aiutare la squadra a crescere e a migliorarsi dentro e fuori dal campo. Sono molto contento di potermi confrontare con alcuni dei migliori giocatori italiani e in uno dei massimi tornei europei. Come giocatore, faccio della fisicità in difesa e delle letture offensive i miei principali punti di forza che spero possano venir valorizzati nel rugby propositivo che le Zebre amano giocare”.



La scheda di Charles Alaimalo



Nome: Charles

Cognome: Alaimalo

Nato a: Christchurch (NZL)

Il: 14/06/1999

Altezza: 198 cm

Peso: 111 kg

Ruolo: Seconda/Terza linea

Honours:

Caps: 0

Presenze in Guinness PRO14: 0

Presenze in EPCR Champions Cup: 0

Presenze in EPCR Challenge Cup: 0

Club precedenti: Southland Stags (NZL), Woodlands Rugby Club (NZL), Hamilton Marist (NZL)

Instagram: @charlesalaimalo_