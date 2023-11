Zilliacus: “Inter? Ti porto Mbappè”

Thomas Zilliacus fa sognare i tifosi dell’Inter su twitch ai microfoni di tv play, l’imprenditore finlandese, ha ribadito con forza le sue intenzioni nell’acquisizione dell’Inter. Ecco le sue parole:

“Io troppo sui media? Sono scandinavo e noi siamo molto aperti a livello comunicativo, per noi non è strano comunicare le nostre intenzioni sui social. Non entriamo nei dettagli, ma mettiamo all’attenzione dei tifosi le nostre idee. Ho firmato un accordo con alcuni investitori di 2,5 miliardi di euro per l’Inter, ma anche per altri potenziali investimenti. I tifosi sono la spina dorsale del club e voglio che sappiano le mie intenzioni, anche se le trattative si fanno in privato. Sono investitori non coinvolti nel mondo del calcio e credono che l’Inter possa diventa ancor più grande di quanto lo sia oggi, anche se è ovviamente uno dei migliori club del mondo”.