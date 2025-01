Zirkzee alla Juventus, l’assist arriva da Manchester | Interesse concreto per Gyokeres e Osimhen

Uno dei nomi più caldi per il calciomercato della Juventus è certamente Joshua Zirkzee che ha espresso tutto il suo talento proprio con Thiago Motta al Bologna ma al Manchester United l’amore con tifoseria e allenatori non è mai sbocciato. Considerando la poca pericolosità offensiva e la mancanza di un giocatore capace di far rifiatare Vlahovic (Milik non dà garanzie a livello fisico), Giuntoli vorrebbe regalare un altro attaccante al tecnico bianconero.

Zirkzee-Juventus, ora Giuntoli non può più aspettare

Saranno settimane calde per il centravanti ma la brutta figura fatta in Supercoppa non concede tanto tempo a Giuntoli per intervenire sul mercato. Lo United ha messo Rashford e Zirkzee sul mercato e sta provando a trattare con lo Sporting Lisbona per Viktor Gyokeres, anche se difficilmente il club portoghese lo lascerà partire a gennaio a meno di offerte folli. Discorso diverso per Osimhen che ha una clausola col Napoli da 75 milioni valida solo per l’estero e qualcosa nei prossimi giorni potrebbe muoversi in questo senso.