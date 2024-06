Zoff incita Spalletti: “Contro la Spagna non c’è necessità di cambiare”

Intervenuto a TMW, Dino Zoff, ex portiere della Nazionale Italiana, ha consigliato Luciano Spalletti, in vista della sfida contro la Spagna. “Parlando di soluzioni vuol dire che qualcosa non ha funzionato prima. La Spagna è sì diversa dall’Albania, ma dipenderà da cosa ritiene più opportuno Spalletti. Credo che il tecnico abbia le idee chiare. Bisogna vedere quanto è contento dei singoli il ct, se vuole qualcosa di diverso. La prima partita è andata bene, nonostante qualche sbavatura, quindi credo che non ci si debba troppo fasciare la testa prima. Non vedo la necessità di cambiare, ma vedremo che ne pensa Spalletti”.

Zoff: “E’ cambiato il ruolo del portiere. Donnarumma è tra i migliori al mondo”

E poi ancora: “È cambiato il ruolo del portiere, che oggi deve giocare solo coi piedi, invece è solo una componente in più ma il portiere deve parare. Sono situazioni esasperate, come spesso succede. Il portiere non deve fare di più ma sbagliare di meno. Donnarumma? Difficile arrivare al massimo, deve sempre migliorare finché il fisico tiene. Di sicuro è tra i migliori al mondo, li ha vinti lui gli ultimi Europei”.

Per chiudere: “Chi mi ha colpito di più in questo Europeo? Non mi è dispiaciuta la reazione dell’Olanda, la Germania ha fatto qualcosa d’importante mentre la Francia non ha fatto cose incredibili. Bene l’Inghilterra, ma siamo solo all’inizio”.