Milan-Newcastle, probabili formazioni e dove vederla

Subito grande occasione di riscatto per il Milan di Pioli, chiamato a rispondere alle critiche emerse dalla pesante sconfitta per 5-1 del derby di sabato. I rossoneri affronteranno il Newcastle dell’ex Tonali, questo pomeriggio alle 18.45 allo stadio San Siro di Milano, nel match valido per la prima giornata del gruppo F di UEFA Champions League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), e in streaming su Infinity+, Sky Go e NOW.

Le probabili formazioni: MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao. All. Pioli. NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe