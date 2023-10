La Juventus è interessata all’acquisto di Justin Vermeeren, centrocampista dell’Anversa. Il giocatore, classe 2005, è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio europeo e ha già esordito in nazionale. I bianconeri sarebbero disposti a pagare una cifra intorno ai 20 milioni di euro per il trasferimento del giocatore. L’Anversa, però, non è intenzionato a privarsi del suo giocatore a meno di una cifra molto alta.

Calciomercato Juventus, chi è Vermeeren

Vermeeren è un centrocampista centrale dotato di grande tecnica, visione di gioco e forza fisica. È un giocatore molto versatile, in grado di giocare sia in posizione di regista che di mezzala. L’arrivo del belga alla Juventus sarebbe un segnale importante per il futuro del club bianconero. Il giocatore, infatti, è considerato uno dei più forti talenti del calcio europeo e potrebbe essere un elemento chiave per la squadra bianconera nei prossimi anni.