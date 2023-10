In attesa di scoprire l’esito delle controanalisi di Pogba, la società della Juventus è alla ricerca di un profilo adatto per sosituire il francese nel caso in cui la sua positività venisse confermata, infatti, sebbene il centrcampo bianconero non stia risentendo della sua assenza, avere in casa un calciatore di spessore e di esperienza come l’ex United farebbe molto comodo al club.

Thuram sfumato definitivamente, su Hojbjerg…

I dirigenti bianconeri non hanno ancora individuato il calciatore adatto per Allegri, Hojbjerg sembra infatti lontano dall’approdare a Torino e sempre più vicino all’Atletico Madrid, mentre Thuram sembra essere sfumato definitivamente.

La soluzione più probabile è l’acquisto di un giocatore in prestito con diritto di riscatto, come fatto dal Napoli con Ndombele, per poter poi assicurarsi le prestazione di un calciatore a titolo definitivo a Luglio, non essendoci adesso le disponibilità economiche per poter fare un grosso investimento, anche se l’eventuale rescissione di Pogba libererebbe la Juventus dallo stipendio del francese, pari a 10 mln netti l’anno.