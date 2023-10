E’ arrivato il tanto atteso giorno per Paul Pogba. Dopo la squalifica rimediata per la positività al testosterone in occasione di Udinese-Juventus, il calciatore francese quest’oggi ripeterà le analisi come voluto dalla controparte visto che inizialmente erano state fissate per il 20 settembre.

Juventus, tocca ancora a Pogba

Dopo la prova di domani però ci vorranno da 1 a 3 giorni per la risposta, che se confermerà la positività il calciatore rischia una lunga squalifica da 2 a 4 anni, che vorrebbe dire automaticamente contratto rescisso con il club bianconero.