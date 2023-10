Sfida al vertice del gruppo F tra Austria e Belgio. Le due nazionali, appaiate alle prime due posizioni con 13 punti a testa, si contendono il primo posto nel girone nello scontro diretto di questa sera. La sfida d’andata, disputata a giugno, è terminata in parità, 1-1, con reti di Lukaku, per i Diavoli rossi, e dell’attaccante del Friburgo, Gregoritsch, per gli austriaci. Il pareggio della gara giocata in Belgio è stata l’unica non vittoria per entrambe le squadre. L’incontro sarà visibile all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, in diretta sul canale Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

AUSTRIA (4-4-1-1): A.Schlager; Daniliuc, Lienhart, Danso, Wober; Laimer, Seiwald, X.Schlager, Wimmer; Baumgartner; Adamu. CT. Rangnick.

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Onana, Tielemans; Carrasco, Lukaku, Doku. CT. Tedesco.