5 punti in sette giorni, è il Milan l’anti Inter

5 punti recuperati, il Milan è da scudetto

5 punti in sette giorni, non è il titolo di un film ma la statistica dell’ultima settimana calcistica. Il Milan ha recuperato il gap dall’Inter superando i nerazzurri in classifica. L’Inter ha una gara da recuperare ma attualmente il Milan è in vetta e guida la classifica, con l’entusiasmo dalla sua parte ed il sogno tricolore sempre più vivo. Il segreto è Leao, l’attacccante esterno segna e convince, giocate da applausi e che valgono punti pesanti. Il Milan c’è, l’Inter è avvertita. La corsa scudetto è viva più che mai, ed il Milan vuol vincerla al fotofinish.