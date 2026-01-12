Calciomercato Milan, Marco Palestra nel mirino dei rossoneri

Il Milan punta a ringiovanire la rosa. Come riporta Calciomercato.com, i rossoneri starebbero valutando l’acquisto di Marco Palestra. Il classe 2005 di proprietà dell’Atalanta – ma attualmente in prestito al Cagliari – è uno dei giovani più interessanti della Serie A, tanto da essere seguito da diverse big.

Calciomercato Milan, la carta Musah

In effetti, oltre ai rossoneri a seguire il terzino ci sarebbero anche la Juventus e l’Inter. Le tre dirigenze però procedono in maniera cauta, considerando il valore del cartelli di Palestra di ben 25 milioni, ma il Milan sembra essere in vantaggio. Il club infatti può optare su Musah. Il centrocampista statunitense è attualmente in prestito all’Atalanta, e i rossoneri potrebbero cedere il calciatore come contropartita per arrivare a Palestra. Tuttavia, non sono ancora chiari i tempi dell’eventuale operazione che potrebbe chiudersi già questo gennaio oppure essere rimandata la prossima estate.