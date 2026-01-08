Il vero risvolto del calciomercato Milan potrebbe essere il rinnovo con Mike Maignan. L’addio al portiere nella prossima estate potrebbe essere un brutto colpo, quindi i rossoneri hanno intenzione di tutelarsi e confermare il francese.

Calciomercato Milan, rinnovo Maignan: vicini alla fumata bianca

Rispetto a qualche settimana fa, il clima sembra essere completamente diverso intorno alla trattativa per il rinnovo di Mike Maignan che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Sono mesi che si preferisce il silenzio e un possibile addio a zero, piuttosto che parlarne senza trovare un accordo. Adesso però è tempo di prendere una decisione definitiva. Oggi, con l’estremo difensore che ha ritrovato se stesso, il Milan che sembra aver ritrovato identità e continuità, le parti non sono così lontane dal trovare una soluzione che soddisfi tutti.

A giorni andrà in scena un incontro tra i dirigenti del club del Diavolo e gli agenti del portiere francese per trovare l’intesa definitiva sul prolungamento di contratto di Maignan. Maignan si prepara a rinnovare in rossonero fino al 2031 con un ingaggio da 5.7 milioni di euro. Una cifra e un accordo importante, che richiama cifre e accordi già utilizzati dal Milan per Rafa Leao. I rossoneri intendono puntare ancora per molto con il portiere francese.