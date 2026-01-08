Milan-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

A San Siro in scena il posticipo del turno infrasettimanale tra Milan-Genoa. Il match, valido per la 19esima giornata di Serie A Tim, verrà arbitrato da Mariani di Aprilia con fischio d’inizio previsto per le 20:45 di giovedì 8 gennaio 2026.

Milan-Genoa, probabili formazioni

Il Milan arriva al 19esimo turno mentre è piazzato al secondo posto in classifica con 38 punti. I rossoneri arrivano da due vittorie consecutive, Verona e Cagliari. La formazione di Allegri ha intenzione di mantenere il passo positivo in questo 2026 condito, fino ad oggi, di sole vittorie.

Il Genoa, dopo tre sconfitte (Atalanta, Roma, Inter), riesce ad ottenere un pareggio nell’ultima di campionato contro il Pisa. Il Grifone aleggia appena fuori dalla zona di retrocessione, 17esimo posto con 13 punti.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Estupinan, Athekame, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Fullkrug.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo.

A disposizione: Lysionok, Sommariva, Otoa, Ekhator, Masini, Norton-Cuffy, Cuenca, Sabelli, Fini, Stanciu, Venturino, Nuredini.

Arbitro: Mariani (Aprilia)

Dove vedere Milan-Genoa

L’incontro tra Milan-Genoa è in programma alle ore 20.45 di giovedì 8 gennaio a San Siro. Sarà possibile assistere all’evento in streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).