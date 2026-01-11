Nkunku risponde a Comuzzo e salva il Milan: con la Fiorentina termina 1-1

Lo stadio Artemio Franchi di Firenze fa da cornice alla sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 20ª giornata di Serie A. Dopo i pareggi conseguiti rispettivamente contro Lazio e Genoa, le due compagini si preparano a incrociare i propri destini con l’imperativo categorico di conquistare l’intera posta in palio, fondamentale per alimentare le ambizioni stagionali di entrambe. La Fiorentina ha parzialmente raddrizzato la propria situazione in campionato, raccogliendo sette punti nelle ultime quattro uscite e offrendo segnali incoraggianti sul piano dell’equilibrio e della tenuta complessiva. L’obiettivo resta quello di dare continuità alla risalita e di allontanarsi con maggiore decisione dalla zona retrocessione. Sul fronte opposto, il Milan si presenta alla sfida sapendo che una vittoria gli consentirebbe di restare aggrappato alla vetta e di mettere pressione su Inter e Napoli, impegnate stasera nello scontro diretto di San Siro.

Fiorentina-Milan, pareggio d’oro dei viola. Occasione scudetto persa per Allegri

Nessuna rete ma diverse emozioni nella prima frazione. La viola fa registrare un maggior controllo del possesso e della manovra, ma è la squadra di Max Allegri a costruire le occasioni più pericolose: tre con Pulisic, fermato due volte dalle parate di De Gea e una dall’esterno della rete, e una con Gabbia, che non riesce ad angolare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I viola si affacciano dalle parti di Maignan soltanto con un colpo di testa debole di Ndour. Da segnalare, tra le file viola, l’espulsione nel recupero di Vanoli per proteste. Si va a riposo sul parziale di 0-0. I padroni di casa aprono la ripresa con grande intensità, creando due chiare occasioni da gol con Gosens e Parisi, entrambe neutralizzate da Maignan. Al 66′ la Fiorentina passa meritatamente in vantaggio: Comuzzo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, raccoglie il cross di Gudmundsson e firma l’1-0 viola. Nel finale arriva il pareggio del Milan: Nkunku, servito da Fofana, sorprende De Gea sul primo palo.

Fiorentina-Milan, il tabellino

1-1

Reti: 66′ Comuzzo (F); 90′ Nkunku (M)

Ammoniti: 31′ Kean (F); 53′ Estupinan (M); 80′ Fagioli (F); 84′ Rabiot (M); 90 + 4′ Fofana (M).

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens(83′ Ranieri); Mandragora(65′ Brescianini), Fagioli, Ndour(90+1′ Sohm); Parisi(83′ Fortini), Kean, Gudmundsson (83′ Solomon). A disposizione: Christensen, Lezzerini; Fortini, Koaudio, Košpo, Ranieri; Brescianini, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Sohm, Solomon; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic(74′ Nkunku); Saelemaekers, Loftus-Cheek(63′ Fofana), Jashari(60′ Rabiot), Ricci, Estupinan (60′ Bartesaghi); Pulisic, Füllkrug(60′ Leao) . A disposizione: Torriani; Athekame, Bartesaghi, Duțu, Odogu; Fofana, Modrić, Rabiot; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.