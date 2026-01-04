Calciomercato Milan, cessione Nkunku al Fenerbahce e assalto a Gila

Il calciomercato Milan potrebbe assistere ad una mossa interessante. Il Fenerbahce ha provato l’assalto a Nkunku, ma il Milan ha alzato la posta e attende il rilancio del club turco. Intanto a Via Aldo Rossi si preparano all’assalto a Gila della Lazio.

Calciomercato Milan, le ultime mosse per portare un difensore a Max

Secondo quanto riportato dal quotidiano Fanatik, il club di Istanbul ha presentato una prima offerta ufficiale da 25 milioni di euro al Milan per portare via l’attaccante. La proposta è stata rifiutata dalla dirigenza di via Aldo Rossi, perché l’obiettivo è almeno recuperare quei 37 milioni (più 5 di bonus) investiti in estate. Intanto che a Milano attendono il rilancio dei turchi, Igli Tare lavora alla strategia per portare via Gila dalla capitale e portarlo alla corte di Max Allegri che necessita di un difensore di livello.

Al Milan piace troppo Mario Gila della Lazio, ma il club di Lotito vuole almeno 30-35 milioni per farlo partire. A Sarri, da sempre, piace molto Ruben Loftus-Cheek, ma se per Gila la Lazio non apre, allo stesso tempo il Milan non è disposto a privarsi dell’inglese facilmente. Considerando le difficoltà, si attende qualche uscita, come quella di Nkunku, per affondare l’acquisto di Gila a cuor leggero.