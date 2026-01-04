Calciomercato Lazio, sorpasso sulla Roma per Raspadori

Il calciomercato Lazio potrebbe riservare numerose sorprese, l’ultima è quella di Giacomo Raspadori. Da tempo uno dei più richiesti da Maurizio Sarri, ma più vicino alla Roma per la trattativa, la società di Formello potrebbe sbaragliare la concorrenza e portare l’attaccante in biancoceleste.

Calciomercato Lazio, le ultime su Raspadori

La scorsa estate una delle telenovelas più seguite del calciomercato è stato l’affare, mai andato in porto, di Lookman. In questa sessione invernale, potrebbe prendere il posto Giacomo Raspadori. L’ex Napoli, ora all’Atletico Madrid, sta diventando una specie di telenovela di mercato. I club di Roma si stanno muovendo per trovare la strategia per portare l’ex Sassuolo nella propria rosa. Intanto, l’Atletico Madrid, esamina ogni proposta in arrivo con attenzione.

Mentre la Roma ha già fatto la sua mossa, chiedendo al club spagnolo un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligatorio se i giallorossi centrassero la qualificazione in Champions League, la Lazio si è inserita in corsa e adesso potrebbe addirittura sbaragliare la concorrenza di Trigoria. La Lazio è entrata in corsa per l’ex Napoli, con il club di Formello che sembra pronto a sacrificare qualche pedina per regalare a Sarri il rinforzo tanto atteso in attacco. Inizialmente, l’idea era di coinvolgere Tavares come contropartita, ma ora il nome che si sta facendo strada è quello di Guendouzi, trattato anche dal Fenerbahce. La valutazione del francese non è un dettaglio da sottovalutare: Lotito non intende scendere sotto i 30 milioni di euro.