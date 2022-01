I Kansas City Chiefs stasera, scenderanno in campo per giocarsi il quarto AFC Championship in quattro anni. Quattro anni nei quali gli uomini di Andy Reid arrivano, da teste di serie, a competere per quel trofeo che porta il nome del Fondatore, di Lamar Hunt (padre dell’attuare proprietario Clark) e che si traduce in un biglietto per il Super Bowl. Quarto appuntamento contro quattro squadre diverse: New England Patriots, Tennessee Titans, Buffalo Bills e, stasera, Cincinnati Bengals. La riprova che i Kansas City Chiefs, presto forse per parlare di Dinastia, sono diventati una solida realtà ed una franchigia da temere.

Si giocherà quindi contro i Bengals di Joe Burrow, in un rematch di week 17 di Regular Season e la voglia da parte di Patrick Mahomes & Co. di vendicare la cocente sconfitta subita (34-31) sarà tanta. Arduo compito per i Bengals che si troveranno di fronte una corazzata e dovranno cercare di dare il massimo per tutta la partita, non avranno un attimo di pausa, non dovranno commettere il minimo errore, se vorranno sperare di battere questi Chiefs: Buffalo Bills docet.

Di contro i padroni di casa hanno fatto dimenticare l’inizio di stagione deludente e sono una squadra dannatamente forte e soprattutto consapevole del proprio valore e delle proprie capacità. Con a capo un Patrick Mahomes m-o-s-t-r-u-o-s-o, 7-1 ai Playoff in 3 anni, capace di ribaltare una partita persa in 13 secondi, e che può contare su Travis Kelce e Tyreek Hill, questa sera ci aspetta un grandissimo spettacolo!

Ma vediamo insieme quali possono essere le chiavi che permetteranno ai Kansas City Chiefs di staccare il biglietto per il Super Bowl LVI e volare a Los Angeles

Serve una prova maiuscola della difesa. Se i Chiefs vogliono battere i Bengals, la D deve giocare molto meglio della scorsa settimana. Sicuramente l’uscita di Tyrann Mathieu contro i Bills ha pesato sull’assetto tattico e sull’approccio mentale degli uomini di Steve Spagnuolo ma stasera dovrebbero essere tutti presenti, compreso Rashad Fenton.

La pressione su Joe Burrow deve essere continua. La OLine dei Bengals non è impenetrabile, ques’anno hanno concesso 51 sacks, 9 solo nella partita contro i Tennessee Titans. Burrow tende a tenere la palla se non ha un target sicuro e perde tempo. Una forte pressione sul QB potrebbe indurlo in errore oppure aprire alla Sagra dei Sacks.

Il possibile rientro di Fenton aiuterà a coprire sul profondo. I Bengals hanno ottimi ricevitori e possono fare male. Ja’Marr Chase e Tee Higgins. sono molto pericolosi e lo hanno mostrato numerose volte durante la stagione. Il ricevitore esordiente Chase sta facendo una incredibile rookie season, guadagnandosi gli onori del Pro Bowl e della selezione nella seconda squadra All-Pro.

Inoltre, il ruolo di Joe Mixon nel pass game è in aumento, ha raccolto almeno cinque bersagli in ciascuna delle sue ultime quattro partite e si è assicurato almeno 28yds in ricezione in ciascuna di esse (più di 40 in tre delle quattro). Qui i Chiefs devono stare attenti! Si sono fatti trovare impreparati troppe volte nei passaggi ai RB.

Il pubblico dell’Arrowhead: I Bengals temono fortemente il fattore campo ed il Chiefs Kingdom, per tutta la settimana si sono allenati a Cincinnati, riproducendo un rumore assordante della folla. Dovranno mantenere la concentrazione sotto una forte pressione ed in una bolgia infernale. Non potranno avere cedimenti e, scontato dirlo, il game finisce quando sull’orologio leggeranno 0:00 4th.

Non ho parlato dell’attacco? Ce n’è bisogno? Dopo la partita contro i Buffalo Bills è arrivata la prova provata che la Offense Red&Gold può fare, quando è motivata, quello che vuole. E stasera lo vuole. Domenica scorsa la Offense dei Chiefs in due drive ha letteralmente camminato sulla 1st Defense della NFL.

Alcuni analisti danno i Kansas City Chiefs sfavoriti contro i Cincinnati Bengals per stasera. Io dico: ottimo! E rispondo con un BEL13VE!