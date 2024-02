Ag. Di Gregorio: “Juventus? Ha fame e ambizione. E’ pronto per un grande club”

Intervenuto a Sportitalia, Carlo Alberto Belloni, procuratore di Di Gregorio, ha parlato del futuro del portiere ex Inter.

Di Gregorio: “Dove andrà? Lo scopriremo nei prossimi mesi”

“Come è riuscito a crescere in modo così costante, insieme al Monza? “Grazie alla sua forte ambizione, alla sua fame e alla sua perenne insoddisfazione, lavora diligentemente ogni giorno e i suoi sforzi vengono ripagati. Anno dopo anno, riesce ad elevare il livello delle sue prestazioni, cercando costantemente di migliorarsi”.

E poi ancora: “I rumors intorno a lui si sprecano, e si parla della Juve convinta su di lui. Come lo vedrebbe ad esaltarsi in una squadra che lotta per lo scudetto? “È pronto per un top club. Dove andrà lo scopriremo nei prossimi mesi”.