Ag. Lautaro: “Con l’Inter ottimo rapporto. Per il rinnovo non c’è fretta, siamo tranquilli”

“Siamo sempre in contatto con la dirigenza, c’è un ottimo rapporto. Quanto manca per il rinnovo? Lautaro ha un contratto fino al 2026! Ha un grande rapporto con l’Inter, è il capitano. Ora la cosa importante è raggiungere gli obiettivi dell’Inter e far felici i tifosi. E noi continueremo a lavorare per il futuro di Lautaro e dell’Inter insieme. Non c’è alcuna fretta, siamo tutti assolutamente tranquilli”.

Ag. Lautaro: “Lui ha un grande rapporto con l’Inter”

Sono queste le parole di Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez, intervistato ai microfoni di Fcinter1908.it, che avvicinano ancora un po’ l’argentino all’Inter anche se ad oggi non ci sono ancora passi ufficiali.