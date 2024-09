Ag. Vitor Roque: “Fiorentina, Lazio e Inter su di lui. E quest’anno punta i 20 gol”

Intervistato da TMW, Andre Cury, procuratore di Vitor Roque, attaccante del Barca, ha parlato di possibili voci di mercato per il calciatore, ora al Betis. “Sì, con la Fiorentina ci ho parlato. Ma una volta sola, per molto poco”.

Ag. Vitor Roque: “Aveva bisogno di giocare e ora..”

Prosegue così poi l’intevista:

E perché?

“Perché io ho chiamato la Fiorentina per chiacchierare del giocatore che piaceva ai viola: ne abbiamo parlato ma solo pochi minuti”.

Un’offerta concreta vi è mai arrivata?

“No, la Fiorentina non ha mai fatto un’offerta. Né al giocatore (a noi) né al Barcellona”.

È vero che in Italia lo cercavano anche Lazio e Inter?

“Sì, anche loro ci hanno mostrato interesse ma non ne abbiamo mai parlato in modo approfondito. Per lo stesso motivo: non ci hanno mai fatto offerte, né a noi né al Barcellona”.

Ha mai valutato la permanenza al Barcellona? Come mai è andato via?

“Perché il giocatore, dopo aver avuto poco spazio con Xavi, aveva bisogno di provare altri sistemi di gioco. A queste condizioni non era felice a Barcellona. Flick gli aveva proposto di restare ma Vitor ha deciso che in questo momento aveva bisogno di giocare, con costanza”.

Quanto è contento di averlo portato al Betis?

“Molto, moltissimo”.

Il suo obiettivo stagionale?

“Quest’anno vuole fare 20 con la maglia del Betis”.

Pensa che al Betis possa restare anche a fine prestito?

“Ora non lo sappiamo. Lo vedremo più avanti”.