Ahia Roma! Baidoo decide la gara dal dischetto: giallorossi sconfitti dall’Elfsborg

Poca Roma nel primo tempo: decide un rigore di Baidoo

Una Roma tutt’altro che esaltante nella prima frazione di gara. Giallorossi poco concreti, che, nonostante la buona prestazione del duo composto da Soulé e Baldanzi, non creano grandi occasioni. Il vantaggio dell’Elfsborg arriva nei minuti conclusivi del primo tempo. Tocco di mano di Baldanzi in area sul tacco di Qasem e calcio di rigore, assegnato dopo un controllo del VAR: dal dischetto si presenta Baidoo, che spiazza Svilar.

Traversa di Pellegrini: prima sconfitta sulla panchina giallorossa per Juric

Nella ripresa si vede una Roma un po’ più propositiva, complici i cambi. I giallorossi riescono ad andare vicini alla rete in più occasioni. Prima Baldanzi, da fuori area, poi Pisilli, servito da El Shaarawy, impegna Pettersson, costretto a rispondere prontamente. Nel finale la grande opportunità è di Pellegrini, già al terzo tentativo, che dal limite d’area colpisce la traversa. Formazione di Juric sconfitti, primo ko per il tecnico ex Torino.

Elfsborg-Roma, risultato e tabellino:

1-0

Reti: 44′ rig. Baidoo (E)

ELFSBORG (3-4-3): Petterson ; Ibrahim, Henriksson, Yegbe ; Hedlund, B. Zeneli (62′ Abdullai), Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli, Baidoo (86′ Frick). All. Hiljemark.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid (65′ El Shaarawy), Paredes, Pisilli (85′ Cristante), Angelino; Soulé (65′ Dybala), Baldanzi (72′ Pellegrini); Shomurodov (65′ Dovbyk). All. Juric.