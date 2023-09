Ai microfoni di Dazn, Allegri analizza la sconfitta col Sassuolo

Massimiliano Allegri fa mea culpa, approccio sbagliato e sconfitta meritata. Di seguito il pensiero del tecnico bianconeri, le parole dell’allenatore riportate da tuttojuve:

Preferisce commentare l’episodio di Berardi o andiamo direttamente alla partita?

“Parliamo solo della partita, che è stata fatta leggera di testa. Da questa sconfitta bisogna soltanto imparare: non eravamo dei fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Mentalmente abbiamo giocato una partita farfallina, dobbiamo migliorare perché abbiamo perso punti importanti. La partita all’inizio si era messa bene e non siamo stati capaic di far male. Abbiamo preso gol alla prima situazione staccando un po’ con la testa pagando a caro prezzo”.

Questa prestazione l’aveva annusata già ieri? Predicava calma..

“L’ho detto ieri perché qualche partita l’ho fatta e questa squadra un po’ la conosco. So quali sono i pregi di questi ragazzi meravigliosi, che ci danno dentro. Ma ci sono dei momenti in cui dobbiamo far meglio. Oggi è la parte finale, le avvisaglie c’erano già state nei giorni precedenti. Non dobbiamo abbatterci, martedì abbiamo una partita importante in casa e dobbiamo cercare di tornare a fare i tre punti”.