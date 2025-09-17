Ajax – Inter, Chivu rivoluziona la squadra | Le formazioni

Un’Inter tutta nuova fa visita all’Ajax, turnover pesante quello deciso da Chivu, per dimenticare la sconfitta con la Juventus e ritrovare la vittoria sul campo degli olandesi. Partire bene in Europa è l’imperativo in casa nerazzurra, vincere e convincere.

Le formazioni di Ajax – Inter

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu