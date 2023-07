Al Nassr-Inter, buone risposte dai nuovi: prima gioia per Frattesi

L’Inter affronta l’Al Nassr in un’amichevole pre-campionato che comincerà a dire, ad Inzaghi, quali sono i giocatori che sono più efficiente ed efficaci alla causa. I nerazzurri, nel primo tempo, inseriscono quasi tutti i nuovi per vedere se la squadra riesce ad impostare le direttive di Inzaghi, mentre i gialloblù schierano subito Ronaldo e Brozovic titolari. L’Al Nassr passa in vantaggio, al 23esimo, con il gol Ghareeb su assist di Talisca che innesca così la bomba nerazzurra pronto ad esplodere al 44esimo, quando Frattesi, dopo un tacco stupendo di Lautaro Martinez e il cross al bacio di Dumfries, la butta dentro di testa in grande torsione. Le due squadre continuano a darsi battaglia anche nel secondo tempo, quando il tecnico piacentino decide di cambiarne sette. Un buon pareggio contro una squadra già in forma. Bravi i nuovi, specialmente, Frattesi al suo primo gol contro l’ex Brozovic.

Al Nassr-Inter, tabellino e risultato (1-1)

MARCATORI: 23′ Ghaareb (A), 44′ Frattesi (I)

INTER (3-5-2): F. Stankovic (72′ Di Gennaro); Bisseck (46′ Darmian), De Vrij (46′ Acerbi), Bastoni (72′ A. Stankovic); Dumfries (46′ Cuadrado), Barella (46′ Sensi), Calhanoglu (46′ Asllani), Frattesi (72′ Fabbian), Gosens (46′ Dimarco); Lautaro (72′ Esposito), Correa (46′ Thuram).

AL-NASSR (4-2-3-1): Alaqidi; K. Al Ghannam (Al Sulaiheem), Lajami (46′ Al Amri), Madu (Al Fatil), Telles (46′ Konan); Fofana (46′ Sahlouli [67′ Al Aliwa]), Brozovic (46′ Al Najei [71′ Ali]); Talisca (46′ Al-Khaibari), S. Al Ghannam (Al Boushail), Ghareeb (Al Hassan); Ronaldo (46′ Adam)