Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per il difensore | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri su Pavard

Dopo le ultime indiscrezioni, piombate ripetutamente in questi giorni, su un possibile interessamento del Bayern Monaco per il portiere bianconero, Wojciech Szczęsny, l’asse Monaco-Torino potrebbe infiammmarsi, per altri affari, nelle prossime settimane. Infatti, secondo quanto riferito dal Sky Sport DE, oltre al Manchester City e al Manchester United, la Juventus sarebbe interessata a Benjamin Pavard, obiettivo anche dell’Inter.

Pavard, la Juventus sfida i due club di Manchester

La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane: per quanto riguarda i Campioni d’Europa, attualmente, si è raffreddata l’ipotesi scambio con Kyle Walker e si attende una nuova mossa, per lo United, invece, al momento, non risulta alcuna un’offerta concreta. La Juventus attende alla finestra per provare a prendere il duttile difensore francese.