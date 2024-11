Allarme Pulisic per Fonseca | Lo statunitense a rischio per Milan-Juventus

Alla vigilia del big match di San Siro tra Milan e Juventus non arrivano buone notizie per Paulo Fonseca e i tifosi rossoneri. Christian Pulisic non è al 100% dopo il suo rientro in Italia ma a Milanello si percepisce ottimismo riguardo il suo impiego dal primo minuto. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, lo statunitense è comunque a rischio per il match di domani.

Chi al posto di Pulisic?

Se Pulisic dovesse alzare bandiera bianca o andare in panchina, Fonseca potrebbe optare per Loftus-Cheek dietro a Morata con Leao a sinistra e Chukwueze a destra. Con l’inglese resterà solo da capire se giocherà come mezz’ala in un centrocampo a tre come successe già qualche settimana fa contro il Napoli.