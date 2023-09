Allegri alla vigilia di Sassuolo-Juventus: “C’è troppa euforia, serve lavorare”

Allegri parla alla vigilia della sfida Sassuolo-Juventus

Queste le parole di Allegri in conferenza stampa come riportate da tuttojuve, l’allenatore chiede concentrazione:

Cosa deve fare la Juve per ripetere quanto fatto contro la Lazio?

“Bisogna alzare le antenne perché c’è troppa euforia in giro, da una parte è bello dall’altra toglie energie e attenzione. Siamo solo alla quinta partita. Negli ultimi anni a Sassuolo, solo una volta abbiamo vinto 3-0 con tripletta di Dybala. Sono sempre state partite combattute. Loro vengono da una brutta sconfitta. Quindi troveremo un ambiente e una squadra tosta con voglia di rivalsa. Per fare risultato domani bisogna fare una partita di grande fisicità, tecnica perché venire via da Sassuolo con un risultato positivo sarebbe molto importante”.

Le condizioni di Vlahovic e Chiesa?

“Hanno saltato un giorno che hanno fatto differenziato perché Vlahovic ha un po’ di mal di schiena e Federico ha un po’ il flessore affaticato, aveva lavorato martedì e mercoledì ha saltato, però sono a completa disposizione”.

Domani vedremo gli stessi uomini e contro il Lecce ci saranno rotazioni?

“Martedi abbiamo una partita a distanza di tre giorni a capiterà, quest’anno solo quanto ci sarà il turno infrasettimanale e la Coppa Italia, intanto pensiamo alla partita di domani poi domani sera dopo la partita penseremo a quella di martedì”