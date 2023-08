All’Unipol Domus passa l’Inter: Dumfries e Lautaro piegano il Cagliari (0-2)

Seconda vittoria per i nerazzurri

Finisce 0-2 all’Unipol Domus tra Cagliari e Inter. Nerazzurri partono forte, e dopo un palo colpito da Lautaro, trovano subito in vantaggio con Dumfries, che mette in rete un assist di Thuram. L’Inter non perde tempo e trova subito il raddoppio con Lautaro Martinez, che questa volta mette in rete un passaggio di Dimarco. Timida reazione dei sardi che non riescono a finalizzare e trovare la rete dell’1-2. Vince l’Inter, seconda consecutiva dopo il 2-0 di sabato scorso contro il Monza, prima sconfitta stagionale per il Cagliari.

Le probabili formazioni:

Reti: al 21′ pt Dumfries, al 30′ pt Lautaro Martinez

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa (dal 40′ Shomurodov), Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana (dal 40′ Deiola), Jankto (dal 15′ st Azzi); Pavoletti (dal 35′ st Luvumbo), Oristanio (dal 1′ st Di Pardo). A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Deiola, Prati, Azzi, Kourfalidis, Shomurodov, Luvumbo, Di Pardo. All. Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (dal 26′ st Cuadrado), Barella (dal 26′ st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (26′ st Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 31′ st Arnautovic), Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Frattesi, Carlos Augusto, Bisseck, Agoumé, Guercio, Sarr, A. Stankovic. All. Simone Inzaghi.