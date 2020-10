Alta tensione Juve, Dybala in stand-by: il malumore dell’argentino

La Juventus è reduce da un pareggio con il Crotone. L’1-1 la dice lunga sul morale dei bianconeri e Dybala è forse il più deluso dalla società e da Pirlo.

Andrea Pirlo, come ricorda La Gazzetta dello Sport, ha messo in campo contro il Crotone una Juventus giovane e rivoluzionaria, forse troppo. Il Maestro ha grandi idee, ma l’esperienza in mezzo al campo è importante averla, così come Paulo Dybala.

L’argentino non è sceso in campo con il Crotone e i malumori crescono. Dybala vuole un adeguamento del contratto, da 7.5 milioni a 10, e la titolarità che gli spetterebbe. Paulo non ha gradito la sua esclusione dal rettangolo verde e se dovesse continuare l’astinenza potrebbe dire addio anche a Gennaio.