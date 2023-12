José Altafini, ex grande attaccante di Milan, Napoli e Juve, è intervenuto ai microfoni di Betway per parlare del trascinatore dell’Inter Lautaro Martinez.

Altafini su Lautaro

Queste le sue parole: “Ti rivedi in Lautaro? Io lo vedo più come un Rooney inglese. È un grande opportunista e uno dei più forti giocatori oggi in circolazione. Non è mai assente all’interno di una partita. Partecipa alla manovra e aiuta la squadra spesso e volentieri”.