Amantino Mancini: “Ecco cosa penso del mercato delle big”

Sull’Inter:

“È stato giusto secondo lei cedere Onana e Brozovic per far spazio a calciatori come Thuram, Cuadrado e Frattesi? “L’inter, per un discorso tecnico, finora sul mercato non ha fatto bene cedendo alcuni giocatori come Dzeko e Lukaku. Con Frattesi e Cuadrado ha potenziato gli esterni, ma ora ha bisogno con urgenza di rinforzare difesa e l’attacco”.

Sulla Roma:

“La Roma ha lavorato bene per quanto riguarda il reparto difensivo. N’Dicka è un grande acquisto mentre Marcos Leonardo è un giocatore giovane e di talento che potrebbe fare bene a Roma, ma in attacco piuttosto che su Zapata che è il nome più ricorrente ora, bisognerebbe puntare su Muriel, un attaccante molto interessante che fa tanti goal, ha una qualità tecnica sopra la media. La Roma non doveva dare via Ibanez secondo me, ha fatto bene gli ultimi due anni, titolare inamovibile, credo che si rivelerà un errore la sua cessione”.