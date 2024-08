Amichevoli: Roma-Olympiakos, la diretta | Il risultato (1-1)

Roma-Olympiakos, terza amichevole per i giallorossi

Manca pochissimo alla sfida amichevole delle ore 17 in programma al Manlio Scopigno di Rieti tra la Roma di Daniele De Rossi e l’Olympiakos. Prima da titolare per il nuovo acquisto Soulè, mentre Dovbyk si accomoda inizialmente in panchina. C’è Le Fèe con Pellegrini e Cristante.

Roma-Olympiakos, il tabellino:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik (46′ Sangaré), Mancini (46′ Smalling), Ndicka (69′ Kumbulla), Angelino(81′ Dahl); Le Fée(81′ Graziani), Cristante (46′ Bove); Pellegrini (46′ Dybala); Soulé (69′ Pisilli), Abraham (46′ Dovbyk), Zalewski (46′ El Shaarawy)

A disp.: Ryan, Marin, Joao Costa, Dahl, Darboe, Graziani, Nardin, Solbakken.

All. Daniele De Rossi

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Biancone, Pirola(75’Retsos), Ortega; Richardos, Theofanis; Mas Jaume, Chiquinho, Velde; Kostoulas

A disp.: Paschalakis, Anagnostopoulos, Mouzakitis, Koutsidis, Apostolopoulos, Papajanellos, Retsos, Abbey, Costinha, Masouras, Batalha, Yaremchuk.

All. José Luis Mendilibar

Ammoniti: 62′ Le Fèe

Reti: 17′ Pellegrini, 22′ Rodinei