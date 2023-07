Andreazzoli lascia la Ternana. Per la successione in pole Luca D’Angelo

Aurelio Andreazzoli lascia la panchina della Ternana

Andreazzoli lascia la panchina della Ternana, troppe le differenze di vedute ad oggi, colpa anche di un calciomercato che non decolla in entrata e delle uscite di Partipilo e Palumbo.

Per la sostituzione di Andreazzoli si pensava a Daniele De Rossi come prima opzione, ma l’ex giallorosso dovrebbe essere il nuovo allenatore della Under 21. In pole al momento c’è Luca D’Angelo, ex allenatore del Pisa che ha fatto molto bene nella sua esperienza sotto la Torre. Contatti già avviati tra le parti.