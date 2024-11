Angers-Psg, i parigini vogliono già chiudere il discorso campionato | Le formazioni

A +6 sul Marsiglia, il Psg di Luis Enrique, nonostante la delusione Champions, deve vincere per “chiudere” il discorso campionato e per dedicarsi interamente alle competizioni europee. Tante le assenze per Luis Enrique.

Angers-Psg, le probabili formazioni:

Angers (4-2-3-1): Fofana; Hanin, Lefort, Biumla, Arcus; Belkebla, Aholou; El Melali, Abdelli, Allevinah; Niane.

PSG (4-1-2-3): Safonov; Nuno Mendes, Lucas Beraldo, Marquinhos, Hakimi; Fabian Ruiz; Vitinha, Zaire-Emery; Barcola, Kang-In-Lee, Dembélé.