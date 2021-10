Le anticipazioni di Love is in the air

Nelle puntate che andranno in onda tra il 4 e il 9 ottobre ci saranno grandi colpi di scena.

Dopo il bacio con Serkan – che non ha dato risultati – Eda inizierà a perdere le speranze. Quando poi scoprirà che Serkan sposerà Selin perderà del tutto la testa.

Eda chiederà a Deniz di fingere di essere il suo fidanzato, e il giovane, segretamente innamorato di lei, accetterà. Ma le cose andranno avanti, infatti durante una festa Eda annuncerà che lei e Deniz si sposeranno – tutto sotto gli occhi di uno sconvolto Serkan che inizierà ad ingelosirsi.

Le anticipazioni delle puntate turche

Dalle anticipazioni delle puntate che andranno in onda in Turchia ci si aspettano grandi problemi per Eda e Serkan. Sembrerebbe che Ceren metterà in pericolo Eda e la tradirà.

Anche Selin ha brutte intenzioni, infatti per paura di perdere Serkan inizierà a pedinare Eda per capire se la sua relazione con Deniz è sincera o no. Quando scoprirà la verità avrà una terribile reazione.