Armenia-Croazia, le ultimissime sulle formazioni

Croazia in campo alle 18 contro l’Armenia, nell’incontro valido per il gruppo D delle qualificazioni a UEFA EURO 2024. Dalic opta per il 4-2-3-1: dentro Brozovic accanto a Modric in mezzo al campo dietro al trio composto dall’ex nerazzurro Perisic, Ivanusec e Kramaric, alle spalle di Petkovic.

Le probabili formazioni:

ARMENIA (4-2-3-1): Cancarevic; Dashyan, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan; Iwu, Spertsyan; Bichakhchyan, Zelarayan, Tiknizyan; Ranos. CT. Petrakov.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric; Kramaric, Ivanusec, Perisic; Petkovic. CT. Dalic.