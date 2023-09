Armenia-Croazia, probabili formazioni e dove vederla

Sfida importante tra Armenia e Croazia

Sfida valida per il gruppo D delle qualificazione a UEFA EURO 2024: la Croazia di Dalic ospite dell’Armenia, questo pomeriggio alle 18. Padroni di casa, terzi nel gruppo, a pari merito proprio con la Croazia, hanno sfiorato l’impresa a Eskisehir contro la Turchia, riuscendo ad ottenere un preziosissimo 1-1 in trasferta, nell’ultima gara disputata. La Croazia, invece, vuole continuare il buon momento, approfittando della sfida in meno, per provare ad allungare sui diretti avversari. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

ARMENIA (4-2-3-1): Cancarevic; Dashyan, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan; Iwu, Spertsyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Tiknizyan; Ranos. CT. Petrakov.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kramaric, Ivanusec, Perisic; Petkovic. CT. Dalic.