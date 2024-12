Queste le scelte di Arteta e Amorim in vista della sfida di Premier League di questa sera all’Emirates Stadium. Tutto confermato per le due squadre che puntano su Havertz e Zirkzee per vincere la gara.

Arsenal-Manchester United, le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Calafiori; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, de Ligt, Maguire; Diallo, Casemiro, Ugarte, Shaw; Zirkzee, Bruno Fernandes; Hojlund.