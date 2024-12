Arsenal-Monaco, le ultimissime sulle formazioni

Arsenal con il 4-3-3. Difesa con Saliba e Kiwior al centro, supportati da Partey e Timber sulle fasce. In mezzo al campo Jorginho, coadiuvato da Ødegaard e Rice. In avanti il tridente composto da Saka, Havertz e Trossard. Sfida ad alta quota, entrambe le squadre partono dai 10 punti, una vittoria potrebbe garantire un bel balzo in avanti ad una delle due.

Arsenal-Monaco, le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; Partey, Saliba, Kiwior, Timber; Ødegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Trossard. All. Arteta.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Kaio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Golovin; Embolo. All. Hutter.