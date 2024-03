Arsenal-Porto, probabili formazioni e dove vederla

Ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. La capolista della Premier League, Arsenal, ospita il Porto all’Emirates Stadium di Londa, martedì alle 21. Si riparte dall’1-0 per i lusitani della gara d’andata, arrivato nei minuti finali, grazie alla rete di Galeno. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport (253); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Arsenal-Porto, le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio, Wendell; Alan Varela, Nico González; Galeno, Pepê, Francisco Conceição; Evanilson. All. Conceição.