Asse Juventus-Milan, non solo Kalulu: discorsi aperti anche su altri profili in uscita dai bianconeri

Juventus e Milan stanno parlando da qualche giorno per accelerare qualche trattativa in corso. Quella che porta a Kalulu è in dirittura d’arrivo, ma potrebbero esserci anche altri giocatori sul piatto. Come riferisce Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube spiega come l’asse Juventus-Milan è molto concreto.

Juventus, Chiesa e Mckennie sono in uscita: al Milan possono interessare?

Fali Ramadani nei giorni scorsi aveva offerto Federico Chiesa al Milan, ovviamente per la politica dei rossoneri l’attaccante ha un ingaggio alto intorno ai 5 milioni. Il giocatore è fuori dal progetto bianconero, e in futuro le due squadre potrebbero riparlarne. Un’altra situazione è legata a Mckennie che anche lui è in uscita dalla Juventus, e che in futuro forse qualcosa potrebbe muoversi.