Aston Villa – Club Brugge, le probabili formazioni e dove vederla

L’Aston Villa è pronto a ospitare il Club Brugge nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Forti dell’1-3 ottenuto in Belgio, i Villains potrebbero riconfermare lo stesso schieramento, con l’unica eccezione di Kamara in mediana che potrebbe rilevare McGinn. Il Brugge, nel tentativo di ribaltare lo svantaggio iniziale, è pronto ad affidarsi a Talbi, Vanaken e Tzolis dietro alla prima punta Jutglà. Fischio d’inizio mercoledì 12 marzo alle 21:00, la partita verrà trasmessa da Sky al canale 253; in streaming sarà possibile guardarla su Sky Go e NOW.

Aston Villa – Club Brugge, le probabili formazioni

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Disasi, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, Rashford; Watkins. All. Emery.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. All. Hayen.