Aston Villa-Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Bianconeri in campo con il 4-2-3-1. Thiago Motta fronteggia la grande emergenza infortunati lanciando Weah come terminale offensivo, supportato sulla trequarti da Koopmeiners, coadiuvato da Conceição e Yildiz sugli esterni. In difesa conferma per Gatti e Kalulu, con Savona e Cambiaso sulle corsie laterali. Centrocampo con la coppia composta da Locatelli e Thuram.

Aston Villa-Juventus, le probabili formazioni:

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. All. Emery.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.