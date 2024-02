Aston Villa-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude con una grande sfida al Villa Park, tra Aston Villa e Manchester United, la domenica di Premier League. Villans, quarta forza del campionato, hanno ritrovato la vittoria nell’ultima uscita, dopo due gare senza i tre punti, con un netto 0-5, contro lo Sheffield United. Red Devils, sesti, con un margine di sei punti dalla zona Europa, reduci da due vittorie consecutive, arrivate rispettivamente contro Wolverhampton e West Ham. Il match, in programma domenica alle 17.30, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester United:

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Carlos, Konsa, Moreno; Kamara, Luiz; Bailey, Tielemans, McGinn; Watkins. All. Emery.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag.