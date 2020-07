Atalanta Bologna 1-0: alla Dea basta un goal di Muriel. Tabellino e Highlights

Atalanta-Bologna Highlights e Tabellino: finisce 1-0

Nel primo anticipo della 35° giornata di Serie A l’Atalanta batte 1-0 il Bologna di MIhajlovic. Prima frazione di gioco che termina sul punteggio di 0-0 con le due squadre che collezionano un paio di occasioni per parte. Al 20′ il Bologna si rende pericoloso con Barrow che converge verso il centro e calcia di destro, pallone non distante dal palo. Risposta orobica al 29′ con Zapata che va al tiro da buona posizione, bravo Skorupski a disinnescare il pericolo. Al 39′ traversa di Barrow direttamente da calcio di punizione. Prima della fine del primo tempo da segnalare l’espulsione ai danni di Gasperini a seguito di un battibecco con Mihajlovic. Nella ripesa la Dea passa al 62′ con Muriel, il colombiano trafigge Skorupski con un preciso tiro di destro . Il Bologna prova in maniera convulsa ad affacciarsi dalle parti di Gollini ma gli attacchi rossoblù non si trasformano in vere occasioni da goal. L’ Atalanta vince 1-0 e si consolida, così, al secondo posto.

Atalanta-Bologna Highlights e tabellino

RETI: 62′ Muriel

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino (80′ Sutalo), Djimsiti (86′ Caldara); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (46′ Muriel); Gomez (66′ Malinovskyi), Zapata (66′ Colley). All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu (74′ Mbaye), Danilo, Denswill, Krejci (78′ Santander); Medel, Svanberg (65′ Dominguez); Skov Olsen (64′ Orsolini), Soriano, Barrow (62′ Sansone); Palacio. All. Mihajlovic

Ammoniti: Tomiyasu (B), Freuler (A), Danilo (B), Gosens (A), Colley (A)

Note: ammonito Mihajlovic, espulso Gasperini