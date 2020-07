Atalanta-Brescia 6-2 : ennesima goleada degli orobici. Tabellino e Highlights

Atalanta-Brescia 6-2 Highlights e Tabellino

La 33° giornata di Serie A si apre con il derby lombardo tra Atalanta e Brescia. Al Gewiss Stadium di Bergamo i nerazzurri strapazzano le Rondinelle di Lopez per 6-2. L’Atalanta sblocca il match dopo solo 120 secondi grazie al goal di Pasalic. Pareggio immediato al 8′ del Brescia con Torregrossa che approfitta di un errore della retroguardia di casa. Tra il 25′ e il 30′ l’Atalanta va in goal per ben tre volte, portando così il risultato sul 4-1. Le reti portano le firme di De Roon, Malinovsky e Zapata. Nella ripresa la squadra di Gasperini rende il punteggio ancora più corposo grazie alla doppietta di Pasalic (tripletta per lui), prima al 55′ e successivamente al 58′. Nell’ultima mezzora del match i ritmi calano vistosamente e il Brescia trova al 83′, con Spalek, il gol del 6-2. Vittoria importante per gli orobici che conquistano momentaneamente il secondo posto, aspettando le gare di Lazio e Inter. Per il Brescia i giochi sono fatti, la salvezza ormai è pura utopia.

Il Tabellino

Atalanta Brescia 6-2

Marcatori: 2′ Pasalic (Ata), 8′ Torregrossa (Bre), 25′ De Roon (Ata), 28′ Malinovskyi (Ata), 30′ Zapata (Ata), 55′ Pasalic (Ata), 58′ Pasalic (Ata), 83′ Spalek (Bre)

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello (dall’80’ Rossi); Sutalo, Caldara, Djimsiti (74′ Czyborra); Castagne (73′ Bellanova), de Roon, Tameze, Gosens; Malinovskyi (74′ Piccoli), Pasalic; Zapata (dal 46′ Colley). A disposizione: Gollini, Toloi, Palomino, Gomez, Freuler, Da Riva, Hateboer. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Semprini, Mateju, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Viviani (dal 56′ Tonali), Dessena, Bjarnason; Torregrossa (dal 61′ Ndoj), Al. Donnarumma (dal 67′ Ayè). A disposizione: Abbrandini, Sabelli, Gastaldello, Zmrhal, Ghezzi, Skrabb, Papetti. Allenatore: Allenatore: Diego Lopez

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo