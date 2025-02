Possibile titolarità per Cuadrado. Panchina anche per Ederson, al suo posto Pasalic accanto a De Roon. In avanti la coppia composta da De Ketelaere e Retegui, con Samardzic sulla trequarti. Nicola senza Gaetano. Alle spalle di Piccoli, coadiuvato da Zortea e Felici, c’è Viola.

Atalanta – Cagliari, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.